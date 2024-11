Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è scoppiato all'interno di un magazzino di un'azienda a Castrovillari. Un operaio è rimasto intossicato nel tentativo di spegnere il rogo ed è stato soccorso da personale del 118 che lo ha condotto in ospedale per le cure del caso.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il magazzino, che è andato completamente distrutto, era ubicato nel piazzale interno di una società di stoccaggio di resine.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute le squadre del distaccamento di Castrovillari del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza che hanno lavorato fino alla completa estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza del sito interessato.