Un'intimidazione o un cortocircuito? Ancora nessuno conosce quali siano i motivi dell'incendio sviluppatosi nella notte tra lunedì e martedì all'interno di un negozio di oggetti per la casa a San Lucido. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe però trattarsi di un atto doloso, poiché all'esterno dei locali sarebbe stata ritrovata una tanica contenente del liquido infiammabile con cui gli ignoti malviventi, con il favore delle tenebre, avrebbero messo a segno il colpo. Nella comunità altotirrenica, l'episodio ha generato sgomento perché il negozio risulta gestito da una piccola commerciante del posto. Ad ogni modo, gli inquirenti indagano in tutte le direzioni per non lasciare nulla di intentato e pertanto nessuna ipotesi è stata esclusa.

Presto la riapertura

Fortunatamente, l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Paola è stato repentino e le fiamme sono state spente prima che potessero distruggere ogni cosa. Sebbene il fumo nero abbia reso l'aria irrespirabile per lunghi minuti, i danni sono stati limitati e i proprietari sono già al lavoro per la riapertura dell'attività commerciale, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. In queste ore sono stati effettuati i controlli di rito per testare l'agibilità dei locali e garantire la sicurezza dello stabile.