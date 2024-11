La titolare si era da poco allontanata quando il rogo ha distrutto la cartolibreria. All'origine con ogni probabilità un corto circuito

Fiamme in una cartoleria di Isca sullo Ionio, nel Catanzarese. L’incendio, scoppiato intorno alle 13.30, ha interessato il locale di circa 100 mq sito in Viale Libertà. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco, di Soverato e di Chiaravalle, impegnati ancora a domare le fiamme. Evacuate per precauzione le famiglie che vivono negli appartamenti sopra al locale. Non si esclude alcuna ipotesi al momento.

Per stabilire le cause che hanno provocato il rogo, infatti, si attende la relazione tecnica che i Vigili del fuoco stanno predisponendo. Presumibilmente, le fiamme divampante all'interno della cartoleria si sarebbero originate da un corto circuito innescatosi mentre l'esercizio commerciale era chiuso al pubblico.

La titolare si era allontanata dai locali da circa un'ora, infatti, quando il rogo ha distrutto la cartoleria. Da quanto emerso, all'esterno non sarebbero state riscontrate tracce che potrebbero lasciar ipotizzare un intento doloso. Per precauzione sono state evacuate le famiglie residenti nello stesso stabile. Oltre ai danni al caseggiato lo scoppio dell'incendio non ha provocato nessun ferito.

Luana Costa