Traffico bloccato e disagi sulla statale 106 nel centro urbano di Mirto Crosia, nel Cosentino, a causa di un incendio che ha interessato un'abitazione. Il traffico è stato dirottato sulle strade interne. Spettacolare intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la casa. Non si segnalano feriti.