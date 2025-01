L’abitazione a Pizzoni era occupata da tre ragazzi argentini, uno di loro ha fatto ricorso alle cure dei sanitari per intossicazione da fumo. Indagano i carabinieri per accertare i fatti

In fiamme a Pizzoni, nel Vibonese, una mansarda occupata da tre ragazzi argentini. Uno di loro, intossicato per il fumo, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Gli altri due hanno invece autonomamente lasciato l'appartamento.

Per spegnere l'incendio – causato dai resti di brace nel caminetto dell'abitazione – sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando di Vibo Valentia e dal distaccamento di Serra San Bruno. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Sul posto, al fine di accertare eventuali responsabilità per l'accaduto, anche i Carabinieri.