Sul posto i vigili del fuoco il cui intervento ha evitato il rapido propagarsi del rogo

Per cause in corso d'accertamento, un incendio è divampato in un'abitazione di Belvedere Marittimo, nel Cosentino. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza intervenuti con la squadra di Scalea che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno interessato il soggiorno. Il rapido intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ai locali adiacenti.