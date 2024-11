Il fenomeno è meno diffuso rispetto agli anni precedenti in quanto sono una decina i mezzi andati a fuoco. Tra il 2021 e 2022 si sono registrati circa 120 veicoli bruciati

Con l’auto bruciata nella notte a Corigliano Rossano, salgono ad una decina i veicoli avvolti dalle fiamme dall’inizio del 2023. L’ennesimo episodio che gli inquirenti legherebbero alla banda del cerino, si è consumato intorno alle tre di questa notte in viale Magna Grecia, in contrada Frasso a Rossano. Le fiamme hanno divorato una Fiat Punto sulla quale sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Viale dei Normanni. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Prosegue, dunque, ma con meno irruenza, lo strano fenomeno in città che aveva indotto, nei mesi scorsi, il sindaco Flavio Stasi a richiedere le attenzioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un fenomeno molto più diffuso nei due anni precedenti: tra il 2021 e 2022 si sono registrati circa 120 veicoli bruciati in città.