Si tratta dell’ennesima manifestazione del presidente del Movimento Vita che da questa mattina sta protestando davanti alla sede della Giunta regionale per chiedere l’ammodernamento della statale 106 ionica

Nando Amoruso, presidente del Movimento Vita (Viabilità infrastrutture trasporti ambiente), promotore di clamorose manifestazioni per l'ammodernamento della strada statale ionica 106, da questa mattina sta protestando davanti alla sede della Giunta regionale calabrese, a Germaneto di Catanzaro.

Amoruso è giunto davanti alla Cittadella a bordo di un trattore e chiuso in una gabbia all'interno della quale si è incatenato annunciando l'avvio dello sciopero della fame ad oltranza fino a quando non avrà la possibilità di avere un colloquio con il Governatore Mario Oliverio.

Amoruso aveva annunciato la protesta dopo che da parte dal presidente Mario Oliverio, a suo dire, non è giunta alcuna risposta alla lettera con la quale i sindaci del crotonese, le organizzazioni sindacali oltre che lo stesso Movimento Vita gli chiedevano un incontro urgente al termine della manifestazione che Nando Amoruso ha attuato lo scorso 18 ottobre, quando percorse i 36 chilometri che dividono Cirò Marina da Crotone a bordo di un trattore, chiuso anche in quell'occasione in una gabbia. A portare sostegno ad Amoruso, questa mattina è giunto il segretario generale Cisl dell'Unione sindacale territoriale di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, Pino De Tursi.