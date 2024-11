Carlo Leone, narcotrafficante napoletano, è stato arrestato mentre si trovava in un ristorante della “Costa del Sol”, in Spagna. Leone era stato inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi

I carabinieri del Comando provinciale di Napoli e la Guardia Civil hanno catturato in Spagna, un trafficante di droga napoletano, latitante da sei anni. L’uomo, Carlo Leone, 55 anni, è ritenuto dalla Dda napoletana vicino al clan camorristico degli “Elia”. Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare anche dal gip di Reggio Calabria perché ritenuto componete di una banda di narcotrafficanti con basi in Calabria e Campania e che aveva esteso le proprie attività illecite anche in Spagna e in Sud America. Leone era stato anche inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi. Dopo essere stato localizzato dai militari dell'Arma all'interno di un bar ad Alcantara, località della “Costa del Sol”, è stato pedinato e bloccato dai militari della Unitad Central Operativa della Guardia Civil e Carabinieri, mentre passeggiava da solo nella zona pedonale della cittadina spagnola. Dopo le formalità di rito è stato tradotto in un istituto penitenziario della zona, in attesa della estradizione in Italia.