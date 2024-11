Un’ondata di solidarietà. Sigle sindacali, associazioni e tantissimi cittadini hanno manifestato questo pomeriggio a Reggio Calabria a sostegno del sindaco di Riace Mimmo Lucano. A piazza Italia dinnanzi la sede della Prefettura si è svolto un presidio per ribadire l’innocenza del primo cittadino e per invocare la sua scarcerazione. «Questa carcerazione è ingiusta», gridano in molti. «Mimmo Lucano Libero subito», invocano tutti. Una manifestazione pacifica, quella di oggi pomeriggio, caratterizzata anche da momenti musicali, nel nome della accoglienza e del pieno sostegno al “modello Riace”.