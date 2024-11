Un 52enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma. Si tratta di un fucile ad aria compressa ma ritenuto dall’alto potenziale offensivo

Nelle prime ore di questa mattina, ad esito di un mirato servizio di contrasto ai reati concernenti armi e munizioni, i militari del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Sellia Marina, unitamente a personale della locale stazione, hanno arrestato per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo G.S. operaio italiano, di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’acume investigativo dei carabinieri, culminato in una perquisizione locale, ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione dell’arrestato un fucile ad aria compressa ritenuto ad elevato potenziale offensivo, tale da catalogarlo quale arma comune da sparo, risultato a seguito di accertamenti provento di furto. Al termine degli atti di rito il soggetto è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione della autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si celebrerà domani 11 settembre.

l.c.