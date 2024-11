Esistono davvero i resti di un bambino murati in chiesa? A Placanica, borgo della Locride di circa 600 anime, giurano di non saperne nulla. Ma una lettera anonima recapitata tempo addietro alla redazione del programma televisivo di Rai3 Chi l’ha visto, ne indicherebbe il punto preciso, nel sottotetto della cappella dedicata all Madonna Addolorata. Stamane nella chiesa di San Basilio, nel cuore del centro storico, sono arrivati anche i carabinieri del Ris per alcune verifiche tecniche e per fugare ogni dubbio. Ma il parroco don Bruno Sculli invita alla cautela, al fine di evitare facili allarmismi e inutili polemiche. «Noi siamo per la verità - ha affermato - nessuna denuncia è stata presentata in passato. I cittadini stanno collaborando».

La presunta sepoltura risalirebbe a circa 40 anni fa durante l’esecuzione di alcuni lavori di restauro. Ma in paese di questa storia nessuno sembra avere più memoria. Nei giorni scorsi un appello è stato lanciato anche dal vescovo di Locri Francesco Oliva: «Chi sa parli».