Ha superato la notte il piccolo Santiago di soli tre anni, investito nel tardo pomeriggio di ieri, 29 giugno, da un pesante cancello in metallo nei pressi di un noto lido balneare di Guardia Piemontese.

Schiacciato dal peso dell'inferriata

Sotto il peso dell'inferriata ha riportato diversi traumi che hanno costretto i sanitari dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza ad intervenire chirurgicamente per il trattamento di un ematoma interno. I sanitari non hanno sciolto la prognosi ma filtra un cauto ottimismo sul recupero del bimbo, attualmente ricoverato in Terapia intensiva in coma farmacologico. La famiglia, residente a San Marco Argentano, attraverso i social ha chiesto di pregare per lui. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. Sul posto i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

Soccorsi tempestivi

Ai presenti la situazione è apparsa subito chiara nella sua gravità. I soccorsi sono stati tempestivi e per agevolare l'arrivo dell'elicottero, con l'aiuto dei militari dell'Arma, si è proceduto ad evacuare la spiaggia antistante dove, complice la giornata particolarmente torrida, si trovavano decine di bagnanti. Di solito l'elisoccorso evita gli arenili per le manovre d'atterraggio, dove il vento prodotto dalle eliche può causare il sollevamento di ingenti quantità di sabbia e quello di lettini ed ombrelloni. Questa volta però l'equipaggio ha scelto di affrontare la complicata manovra per giungere in prossimità del luogo della disgrazia e ridurre al minimo i tempi di trasferimento verso l'Hub del capoluogo bruzio. Sulla vicenda, secondo indiscrezioni, la Procura di Paola avrebbe aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilità.