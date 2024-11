Un calabrese di 37 anni, Rocco Novella, è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché in auto trasportava 6 chili di cocaina pura per un valore di oltre 600 mila euro. L'auto dell'uomo, una Renault Megane, è stata fermata per un controllo lungo viale Kennedy. L'uomo ha tentato di eludere il posto di blocco ed ha imboccato una traversa che c'era poco prima. I militari, sapendo che era una strada senza sbocco, hanno seguito l'auto e bloccato l'uomo mentre tentava una inversione. La droga, suddivisa in 5 panetti, era nascosta nel vano motore. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere ed il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.