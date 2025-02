Continua l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo finalizzata anche a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi e munizioni, anche nelle aree più impervie dell’area Aspromontana.

Con la partecipazione di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, i militari della Stazione di Roccaforte del Greco hanno rinvenuto in quel comune, all’interno di un casolare disabitato in stato di abbandono e a libero accesso, una busta in plastica di colore nero contenente 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.