Una donna è stata arrestata a San Ferdinando (Rc), dai Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Gioia Tauro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Carolina Cascato, 37 anni, del luogo, nota alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione eseguita in una baracca, è stata trovata in possesso di 15 dosi di marijuana del peso complessivo di 10 grammi circa, rinvenute all'interno della tasca dei pantaloni, già confezionata e, secondo l'accusa, destinata allo spaccio. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato e la donna dichiarata in arresto. (Agi)