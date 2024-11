Stava viaggiando su un autobus con oltre due chili di sostanze stupefacenti (hascisc e marijuana): un giovane è stato scoperto dalla Compagnia di Matera della Guardia di Finanza che, con l'ausilio di un cane antidroga, stava effettuando controlli sul mezzo di trasporto extraurbano in transito sul tratto lucano della Ss 106 "Jonica", in direzione di Reggio Calabria. In particolare, il ragazzo aveva cercato di nascondere nella tendina parasole in corrispondenza del posto da lui occupato un involucro di carta argentata in cui sono stati scoperti circa 983 grammi di hascisc e circa 1,1 kg di marijuana.