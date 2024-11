L'uomo è stato intercettato lungo il tratto autostradale vibonese. È stato quindi trasferito in carcere

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno tratto in arresto Francesco Fiumara, 46 anni, di Rosarno, già noto alle forze dell’ordine, poiché trovato in possesso di un consistente quantitativo di marijuana (circa 10 chili). L’uomo è stato intercettato dai militari nel tratto vibonese dell’autostrada A2 e, a seguito di una perquisizione veicolare. Dichiarato in arresto, è stato tradotto nella casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.