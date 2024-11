A San Basile la montagna continua a bruciare anche oggi, ma a differenza di ieri, nella catena montuosa del Pollino, operano due canadair che fanno avanti e indietro con l’acqua per spegnere completamente l’incendio. La buona notizia - confermata dal sindaco Vincenzo Tamburi - è il ritorno nelle rispettive abitazioni delle tre famiglie che ieri sera erano state evacuate in quanto le fiamme avevano lambito le case adiacenti al rogo.

Dalla mattina, i canadair sono ancora in azione per tentare di spegnere le fiamme prima che faccia buio, altrimenti la situazione potrebbe complicarsi nuovamente. Il sindaco Tamburi è in stretto contatto con chi sta operando nella montagna, che fa parte del Parco Nazionale del Pollino.

I pompieri del distaccamento di Castrovillari hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza la zona, fronteggiando l’incendio con i mezzi da terra. Le operazioni di spegnimento proseguono, ma il dramma ormai si è consumato: la folta vegetazione è diventata cenere. Un delitto contro la natura e l’umanità.

