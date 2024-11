VIDEO-FOTO | Nella zona insistono anche un campeggio e diverse abitazioni dalle quali sono state evacuate subito 30 persone. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e volontari. In azione anche un Canadair

Un vasto incendio è divampato nella notte nel bosco di Sovereto, ampia zona verde in piena Area Marina Protetta Capo Rizzuto, nel Crotonese. Le fiamme, che non sono state ancora del tutto domate, stanno interessando la nota pineta che sorge a ridosso della suggestiva spiaggia dei gigli, così chiamata per la presenza dei gigli bianchi che spuntano dalle dune di sabbia. Nella zona insistono anche un campeggio e diverse abitazioni dalle quali sono state evacuate subito 30 persone che, da quanto si apprende, sarebbero state fatte rientrare poche ore fa.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, personale di Calabria Verde e volontari di Protezione Civile dell'associazione Isola Ambiente Apnea-Fipsas. In azione anche un Canadair.



