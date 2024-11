Nuova giornata infernale per la nostra regione. Anche un canadair sta operando a supporto dei vigili del fuoco e del personale di Calabria Verde ma i focolai non sono ancora tutti sotto controllo

Sta operando anche un canadair a supporto dei vigili del fuoco e del personale di Calabria Verde impegnato da alcune ore per arginare le fiamme tra gli abitati di Zumpano e Rovito, sulla Presila cosentina. L’incendio si è sviluppato verso le 13,30 alimentato dal vento e dalle temperature che anche oggi sfiorano i quaranta gradi.

In fiamme alcuni ettari di macchia mediterranea, ma i roghi sono arrivati pure a lambire alcune case. Per il momento, secondo quanto si è appreso, il personale impegnato nello spegnimento è riuscito ad evitare danni alle abitazioni, ma i focolai non sono ancora del tutto sotto controllo.