Temperature oltre i 45 gradi e incendi a macchia di leopardo in tutta la regione: la Calabria in queste ore è un vero e proprio inferno. La provincia di Reggio Calabria quella maggiormente interessata con le fiamme vicine anche alla città. Roghi sono attivi da Bagnara-Scilla sino alla punta estrema della Calabria compreso l'entroterra dell'Aspromonte. Numerosi incendi anche nei comuni sul versante ionico. Questa notte squadre dei Comandi di Catanzaro e Crotone sono state inviate su Cardeto e tra i comuni di San Giovanni Sambatello ed Ortì, sempre nel reggino. Inoltre un ulteriore modulo di colonna mobile con 9 unità con automezzi in assetto antincendio boschivo è giunto dalla vicina Basilicata. Complessivamente in Calabria sono 80 i roghi verificatisi nelle ultime 24 ore di cui molti ancora attivi. Diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento.

21.15 - Acri, fiamme ancora attive a Serra di Buda. Chiusa la SS660 da e per Cosenza

Continuano ad ardere i focolai nella zona di Serra di Buda nel Comune di Acri. Resta chiusa al traffico la Strada Statale 660 da e per Cosenza. A presidiare la situazione il personale dell'Anas

21.00 - Catanzaro, fatti rientrare gli abitanti evacuati in alcune zone della città

Cessata emergenza in via Trapani e Via Melito di Porto Salvi a Catanzaro. Fatti rientrare gli abitanti evacuati in via precauzionale

19.56 - Canadair, dodici richieste di intervento dalla Calabria

Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle 19, sono 34 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro operativo aereo unificato del Dipartimento, di cui 12 dalla Calabria. «L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi, reso in alcune situazioni particolarmente difficile dalla presenza di venti molto forti - informa la Protezione civile - ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 13 roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguiranno finché le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza».

19.20 - Vasto incendio Catanzaro sud: evacuate abitazioni

Un vasto incendio di vegetazione sta interessando il quartiere marinaro zona Sud di Catanzaro. Sul posto squadre della sede centrale, distaccamento di Sellia Marina, distaccamenti volontari dei vigili del fuoco di Girifalco e Taverna con supporto di autobotti per rifornimento idrico. Circa 25 unità e 8 mezzi impegnati. In via precauzionale evacuate abitazioni in via Trapani e Via Melito di Porto Salvo.

18.50 - Quattro incendi circondano Acri

Acri avvolta dalle fiamme. Quattro incendi che si sono sviluppati a aprtire dalla prime ore del pomeriggio stanno devastando il territorio del comune del Cosentino.

18.38 - Strongoli circondata dalle fiamme

Strongoli è circondato dalle fiamme. Sarebbe necessario l’intervento dei canadair ma si è consapevoli della situazione complessiva in Calabria. Il fuoco lambisce anche il Cimitero ed una stazione di benzina dalla provinciale 16 che rimane ovviamente interdetta al traffico. Persone messe in sicurezza ma un’attività commerciale (un Forno), auto (almeno 4) e parte del Cimitero sono andati letteralmente a fuoco. Da località Azzovino sulla provinciale 16 il fuoco non trova ostacoli ed avanza verso il centro storico in maniera preoccupante.

18.00 - Incendi nel Vibonese

In fiamme anche diverse località del Vibonese. Roghi sono stati segnalati nella zona industriale di Vibo, nelle vicinanze del Vibo Center, nel territorio di Soriano, aree del costone tra Caria e Tropea. Fiamme anche lungo il tratto di strada provinciale che collega il bivio di Briatico alle frazioni Conidoni e Sciconi. Intenso fumo sta invece coinvolgendo Potenzoni (Briatico), nelle cui campagne sono attivi diversi incendi. L'aria irrespirabile ha spinto alcuni cittadini a lasciare le abitazioni per trovare riparo presso amici e parenti. A Vibo quasi cinquanta le famiglie evacuate mentre diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a domare le fiamme che hanno investito anche i tetti di due abitazioni.

17.35 - Catanzaro, incendio nel quartiere marinaro: minacciato lo stadio Curto

Il quartiere marinaro di Catanzaro sta vivendo ore difficili a causa di un vasto incendio, che ha "minacciato" da vicino lo stadio Curto. A causa dei fumi che si sono sprigionati è stata necessaria l’evacuazione di alcuni palazzi. Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del vento e della vegetazione non curata in coincidenza di proprietà pubbliche e private

17.25 - Chiusa temporaneamente la SS106 Jonica a Ferruzzano in entrambe le direzioni

A causa di un incendio, la strada statale 106 'Jonica' è temporaneamente chiusa - in entrambe le direzioni - dal km 71,300 al km 74,000, in corrispondenza del territorio comunale di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della statale in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto. Lo si apprende da una nota ANAS.

17.00 - Crotone avvolta dagli incendi: chiuso l'ingresso Nord della città

«Sono ore particolarmente difficili per una serie di incendi che stanno interessando la città». È quanto si legge sulla pagina facebook del Comune di Crotone. «Si invita alla massima prudenza ed evitare di ostacolare l'azione dei Vigili del Fuoco Aggiornamento: Al momento è stato chiuso l'ingresso Nord della città. Si accede in città dall'ingresso Sud».

16.58 - I vigili del fuoco dichiarano lo stato di emergenza

Intanto resta critica la situazione incendi nella provincia di Reggio Calabria, dove oggi si è registrata anche una vittima. La Direzione regionale dei vigili del fuoco ha dichiarato lo stato d'emergenza. Sono state quindi raddoppiate le squadre in servizio che faranno turni di 24 ore. Intanto, da qualche ora è in azione un altro elicottero che si aggiunge ai canadair già operativi. Lo si apprende dall'ANSA.



Ore 16.50 - Locride, incendi e roghi in diversi comuni



Il blu intenso del mare e il nero profondo delle colline: è una delle fotografie simbolo di queste difficili ore in Calabria, alle prese con la fortissima ondata di caldo ed i tanti incendi innescati sul territorio. Questa istantanea, che ci arriva da Francesco Pizzimenti, testimonia la situazione nella Locride, ad Africo, nei pressi della nota scogliera: grazie alle riprese dal drone, si può vedere il fronte delle fiamme che ha divorato tutta la collina a ridosso di uno dei tratti più suggestivi della riviera dei gelsomini.



Ore 16.40 - Evacuazioni a Catanzaro e Strongoli

Un vasto incendio sta minacciando il centro abitato del quartiere Lido di Catanzaro. La Polizia sta procedendo all'evacuazione di diverse abitazioni poste in prossimità del rogo. Si tratta di Via Trapani nell'area sud del capoluogo. Evacuazioni anche a Strongoli, nel Crotonese.

Ore 16.15 - Riunione in corso

La Direzione regionale dei vigili del fuoco sta tenendo una riunione con la Centrale operativa nazionale e con il ministro Piantedosi per monitorare la situazione incendi in Calabria e Sicilia.

15.39 - Un morto ustionato a Cardeto

Gli incendi in Calabria mietono una prima vittima. A Cardeto, nel Reggino, è morto un uomo. Dalle prime informazioni si tratta di un residente e non di un soccorritore.

15.35 Fiamme ed evacuazioni a Vibo Valentia

Tanti i roghi che si stanno sviluppando anche in queste ore nel Vibonese. In particolare è alta l'attenzione su un rogo registrato a Vibo Valentia, nelle vicinanze dell'Hotel 501, e che spinto dal vento caldo si è avvicinato pericolosamente a diverse case che sono state evacuate.

Altri roghi sono stati segnalati nella zona industriale di Vibo Valentia, nelle vicinanze del Vibo Center, e in diversi centri interni della provincia.

14.53 - Allarme incendi, a Mosorrofa una coltre di fumo avvolge le case

Fiamme e fumo e tanta paura a Mosorrofa, frazione collinare di Mosorrofa. Le fiamme si stanno avvicinando all’abitato. I vigili del fuoco sono in azione.

14.46 - Incendio a Sibari in una pineta in zona marina a poca distanza dalle case

14.32 - Incendio sull'A2, chiuso il tratto tra gli svincoli di Bagnara e Scilla

A causa di un incendio divampato a bordo strada è stato chiuso il tratto dell'Autostrada del Mediterraneo compreso tra gli svincoli di Bagnara e Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

14.16 - Grisolia: vasto incendio in località Campo, disagi per la popolazione

Vigili del Fuoco all’opera sin dalle prime ore del mattino a Grisolia, precisamente il località Campo, dove le fiamme hanno lambito una vasta zona, provocando ingenti danni alla popolazione e l’interruzione della linea telefonica.

14.06 - Grosso incendio alle porte della città di Acri

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 13.30 alle porte della città di Acri, nei pressi della galleria della statale 660 (che collega con Cosenza), al momento chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto i carabinieri della stazione di Acri.

13.28 - Camion pieno di detersivi prende fuoco a Corigliano Rossano

Un incendio di proporzioni considerevoli ha avuto luogo stamattina all'incrocio semaforico di viale Luca De Rosis a Rossano, quando un mezzo pesante carico di detersivi è improvvisamente andato in fiamme. L'incidente ha causato un notevole allarme tra i residenti e gli automobilisti che transitavano in quella zona, ma per fortuna il conducente del mezzo è risultato illeso.