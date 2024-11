Due uomini sono stati sorpresi all’interno di un castagneto dai carabinieri della stazione forestale di Taverna ad appiccare le fiamme

Si sono concluse con due denunce da parte dei carabinieri della stazione forestale di Taverna nel Catanzarese, le indagini su un incendio che ieri ha causato danni, ancora in corso di quantificazione, in località Mangani del Comune di Gimigliano.

Gli accertamenti

Gli investigatori dagli accertamenti effettuati sono riusciti a identificare A. P. di 54 anni e R. R. di 86 anni, entrambi di Gimigliano, come gli autori di un incendio a residui vegetali appiccato in un periodo di divieto e con grave pericolo per il bosco circostante. In particolare, i due denunciati sono stati sorpresi in un castagneto del comune di Gimigliano. Oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, sono stati sanzionati con una multa di oltre duemila euro.

