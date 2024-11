Il numero uno della Protezione civile italiana in Regione per fare il punto sulla prevenzione e l’azione di contrasto al fenomeno dei roghi estivi che mettono a rischio il patrimonio boschivo ( ASCOLTA L'AUDIO )

«È un momento di programmazione per verificare come va la stagione degli incendi boschivi in Calabria - lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio prima di entrare alla Cittadella regionale di Catanzaro - ci confrontiamo per trovare ancora margini di miglioramento. I droni? Stiamo seguendo con grande interesse questa sperimentazione e vedere in caso di esportarlo. Ne conosciamo i limiti in quanto nessuna soluzione è l'unica da attuare. È un punto di interesse che stiamo verificando».

Assente il presidente Roberto Occhiuto la Regione è rappresentata dall'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo. Presente anche il direttore di Calabria Verde Giuseppe Oliva ed il capo della protezione civile calabrese Domenico Costarella.