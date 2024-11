Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, accompagnato dalle sottosegretarie Alessandra Todde e Dalila Nesci, sarà domani in Calabria per incontrare i sindaci dei Comuni più colpiti dagli incendi che hanno interessato in questi giorni la Regione. Il ministro arriverà alle 9 e vedrà il prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta. Quindi avrà l'incontro con Anci Calabria nella Sala verde della Cittadella regionale Jole Santelli in località Germaneto di Catanzaro al quale saranno presenti i sindaci dei territori maggiormente colpiti.