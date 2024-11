Il dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione ha diramato un avviso per gli allevatori e gli agricoltori che intendono sostenere, con azioni di solidarietà, le aziende agricole colpite dagli incendi nell'area grecanica della Calabria. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

In particolare, lo stesso dipartimento sostiene l'iniziativa del sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna, e promuove la relativa raccolta fondi. «Il territorio dell'area grecanica ed in particolare il Comune di Roccaforte del Greco - afferma il dipartimento - sono stati colpiti negli ultimi giorni da imponenti incendi che hanno cagionato ingenti danni alle aziende agricole. Aziende agricole danneggiate, distruzione di numerose coltivazioni, cospicui capi di bestiame andati persi e, non in ultimo, la futura mancanza di foraggio, a causa dei roghi, arrecherà, nel medio periodo, carenza di sostentamento per gli animali sopravvissuti. La Regione Calabria, per contrastare l'emergenza del disastro ambientale, invita tutti gli allevatori e gli agricoltori a svolgere azioni di solidarietà nei confronti delle aziende colpite dal disastro ambientale. Questo territorio ha bisogno di aiuto. Compila il modulo per poter donare. La Regione Calabria, dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ringrazia tutti i partecipanti all'iniziativa».