De Caprio ha partecipato alla riunione convocata per analizzare quanto avvenuto a San Giovanni in Fiore e Siderno. Le forze dell'ordine potenzieranno gli apparati di sorveglianza

L'assessore all'ambiente della Regione Calabria Sergio De Caprio ha partecipato alla riunione – presieduta dal prefetto di Cosenza – che si è tenuta oggi, a seguito dei gravi fatti avvenuti nei giorni scorsi a Siderno e a San Giovanni in Fiore, con incendi in impianti di smaltimento rifiuti.

Al centro dell'incontro, è scritto in una nota, «la volontà di efficientare il sistema del ciclo dei rifiuti in Calabria, liberandolo dal giogo criminale e da lobby economiche che hanno a cuore il proprio interesse a discapito del bene pubblico. Si è passati così subito alla fase operativa, affidando alle forze dell'ordine la verifica e il potenziamento degli apparati di sorveglianza già presenti sugli impianti, in un'ottica di massima collaborazione fra le istituzioni, la cui unità è la principale barriera alla illegalità e alla ndrangheta».

«Chi colpisce l'ambiente, la terra, colpisce la vita di ogni essere vivente. Sono logiche criminali di particolare violenza proprio per questo e noi siamo già al lavoro per estirparle», ha precisato l'assessore De Caprio.