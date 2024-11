In manette è finito un pregiudicato di etnia rom. Secondo gli investigatori il movente sarebbe di natura estorsiva

CATANZARO - Ha incendiato un chiosco-bar in via Teano, nel quartiere Aranceto di Catanzaro, ma è stato individuato poco dopo dai carabinieri di Catanzaro Lido, del Norm e del Nucleo investigativo che lo hanno arrestato. Giovanni Passalacqua, di 46 anni, rom, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, avrebbe agito, secondo l'ipotesi degli investigatori, con un movente di natura estorsiva. Non particolarmente ingenti, comunque, i danni provocati alla struttura.