L'episodio è avvenuto a Cosenza. L'uomo, rintracciato, aveva segni di ustione al collo e al volto. Trovati anche i vestiti bruciati e materiale usato per appiccare il fuoco

I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver dato fuoco al camper della ex compagna a Cosenza. I militari sono intervenuti in viale Mancini insieme ai vigili del fuoco, dove era stato segnalato un camper incendiato. I carabinieri hanno rintracciato la proprietaria, che, in lacrime, ha riferito che già ieri sera il suo ex compagno aveva tentato di dare fuoco alla sua auto, in via Zanotti Bianco.

L'uomo, secondo la donna, da tempo la perseguitava. I carabinieri hanno poi rintracciato M.V., 45 anni, nella sua abitazione, notando dei segni di ustione al volto e al collo.

Trovati anche dei vestiti bruciati e materiale sintetico utilizzato per appiccare il fuoco. Dopo essere stato soccorso, e' stato arrestato per danneggiamento a seguito d'incendio, minaccia e atti persecutori.

Francesco Pirillo