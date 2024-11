NOMI-VIDEO | Per tre ragazzi si sono aperte le porte del carcere. Due, invece, finiranno in comunità. Il fatto si verificò lo scorso 2 agosto

Trovati i responsabili che appiccarono incendio nella casa di un indigente al culmine di una lite per futili motivi il 2 agosto scorso. Sono tre maggiorenni tutti assegnati alla misura della custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di castrovillari, e due minori che su disposizione del Gip presso il tribunale dei minorenni di Catanzaro finiranno in una comunità.

I nomi degli arrestati

Salvatore Cerbino Briatico

Andrea Sasso

Mario Stabile





I reati contestati

Tutti sono ritenuti responsabili in concorso tra di loro del reato di incendio e violazione di domicilio aggravata. Le misure in questione sono state disposte a conclusione di una rapida ed intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura della repubblica di Castrovillari e dalla Procura della Repubblica dei minori di Catanzaro e condotta dalla stazione carabinieri della città del Pollino, coadiuvata dal dipendente nucleo operativo radiomobile.