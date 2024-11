Ignoti hanno dato alle fiamme l'automobile dell'azienda di famiglia del vicesindaco di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio. I carabinieri hanno avviato le indagini

L'automobile dell'azienda di famiglia del vicesindaco di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Ivan Frustagli, è stata incendiata nella notte da sconosciuti. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini.

L'Amministrazione Comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, in una nota, evidenzia che si tratta di un "ennesimo esempio di inciviltà e barbarie che ha come bersaglio un pubblico amministratore e che ha come unico scopo quello di minare i pilastri della società civile rappresentati dalle Istituzioni democraticamente elette dai cittadini. Non arretreremo di un solo passo di fronte a questo attentato anzi, saremo accanto al vicesindaco insieme a tutte le forze democratiche del territorio per sostenerlo nel suo lavoro di pubblico amministratore".