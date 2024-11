Un incendio ha interessato l'azienda di Alberto Caputi, sita in Rocca di Neto, che ha distrutto 800 balle di fieno e due mezzi agricoli

Devastato dalle fiamme il capannone dell’azienda agricola di Alberto Caputi, vicepresidente di Confagricoltura Calabria e presidente di Confagricoltura Crotone. Il rogo, divampato nella serata di domenica 7 gennaio, ha distrutto 800 balle di fieno e due mezzi agricoli situati nel capannone a Rocca di Neto. Sul posto, come riporta l’Ansa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, impegnati tutta la notte a spegnere l’incendio della struttura. Sul fatto indagano i Carabinieri della stazione di Rocca di Neto, e per adesso non è stato trovato alcun elemento che possa far pensare al dolo.