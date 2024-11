L’azienda offre la possibilità a 94 famiglie del Catanzarese di coltivare un proprio orto. Il titolare: ‘Andiamo avanti’

Nella tarda serata di ieri il deposito dell’azienda agricola “L’orto di famiglia”, a San Floro, in provincia di Catanzaro, è stato distrutto da un incendio.

L’azienda offre la possibilità a 94 famiglie del Catanzarese di coltivare un proprio orto per ottenere prodotti sani. I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno avviato le indagini sull’accaduto, ma al momento non escludono alcuna ipotesi visto che non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o qualunque altro elemento che possa confermare l'origine dolosa. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini.



Il titolare dell’azienda, Stefano Caccavari, ha affermato: «La Calabria è dolce e amara, ma noi andiamo avanti».