Vigili del fuoco impegnati nella notte a domare le fiamme. Ingenti i danni

In fiamme a San Calogero il “Bar Aurora” di A.G., sito in via Della Musica, non distante dal Comune. Poco prima di mezzanotte un grosso incendio è divampato all’interno del locale in quel momento chiuso. Un forte boato è stato avvertito dagli abitanti vicini al bar e sul posto si sono portate due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vibo Valentia. Le fiamme hanno provocato anche la caduta di una parete che confina con altro edificio. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di spegnere completamente l’incendio. Danni ancora in corso di quantificazione, ma comunque ingenti. Sull’accaduto indagano i carabinieri.