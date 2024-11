Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine che hanno lavorato per gestire la circolazione e ripristinare la viabilità in breve tempo

Sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Morano e Campotenese, a causa di un incendio a bordo strada nei pressi del km 188, in provincia di Cosenza. Il blocco è stato però rimosso in tempi brevi e i mezzi hanno potuto riprendere a viaggiare regolarmente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.