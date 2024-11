Un incendio ha danneggiato alcune barche dei pescatori di Briatico, lungo la costa vibonese. I vigili del fuoco del Distaccamento portuale di Vibo Marina sono intervenuti, nella sera di ieri intorno alle 20.45, a Briatico nei pressi della Rocchetta per sedare le fiamme. Ben 5 le imbarcazioni andate in fumo nel rogo prontamente estinto dai vigili del fuoco.



In corso di accertamento le cause, anche se tutto lascia propendere per l’ipotesi del dolo. Sul posto i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso.