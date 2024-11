Ancora non si conosce la dinamica, né da dove si sia potuto originare il rogo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

Ancora fiamme in un deposito di materiali edili a Catanzaro. L'incendio è avvenuto questa mattina in un capannone situato in località Germaneto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, con supporto di Autobotte per rifornimento idrico, per sedare il rogo. Ancora non si conosce la dinamica, né da dove si sia potuto originare il rogo.