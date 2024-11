Auto in fiamme in via Aldo Moro a Corigliano Rossano, nei pressi delle scuole medie ed elementari del centro storico. Una vettura, di proprietà del padre di un carabiniere in servizio a Cosenza, è andata in fiamme sotto casa. Il mezzo è stato distrutto dal rogo in modo irrimediabile. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i Carabinieri del Reparto Territoriale. L'indagine è in corso e propende verso una matrice dolosa, gli investigatori stanno cercando di individuare i responsabili di questo vile gesto.