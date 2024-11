Per contrastare questo fenomeno è stata fissata a Cosenza una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica richiesta dal sindaco Flavio Stasi e convocata dal prefetto Vittoria Ciaramella

Un'altra vettura è stata distrutta dalle fiamme a Corigliano Rossano. La notte scorsa un rogo ha interessato una Lancia Thema in contrada Gallo d'Oro di Corigliano. Le forze dell'ordine credono si tratti dell'ennesimo atto di intimidazione.

Sono già diversi i mezzi distrutti dalle fiamme in questi primi giorni dell'anno nella Sibaritide. Per oggi è stata fissata a Cosenza una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica richiesta dal sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, e convocata dal prefetto Vittoria Ciaramella.