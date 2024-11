Il rogo è scoppiato in circostanze sospette e dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un atto volontario

In fiamme una parte di un chiosco per la vendita dei fiori nell'area antistante il cimitero di Corigliano. L'incendio è scoppiato in circostanze sospette, e dalle prime indiscrezioni sembra che si tratti di un atto volontario.

Sul luogo del rogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri del reparto territoriale e un mezzo dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano. Le squadre di soccorso hanno lavorato per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente, evitando potenziali danni aggiuntivi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona sono state acquisite e saranno fondamentali per le indagini in corso.