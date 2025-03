I roghi si sono sviluppati in due punti diversi del territorio. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli uomini dell'Arma per i rilievi del caso

Due nuovi incendi d’auto nella notte: un’auto e un furgone sono andati in fiamme a Corigliano-Rossano, in due punti diversi del territorio. A Schiavonea è stata distrutta una vecchia Volkswagen Golf parcheggiata in strada, mentre a Cantinella le fiamme hanno avvolto un furgone. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi e i carabinieri per i rilievi del caso.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’origine dei due episodi e valutare se si tratti di azioni dolose. Nessuna pista è esclusa: si lavora per capire se vi sia un collegamento tra i due roghi e per individuare eventuali responsabili.

Soltanto ieri, tra Sibari e Corigliano, erano state danneggiate altre cinque vetture. Sui casi registrati nell’area urbana coriglianese, gli inquirenti propendono per l’ipotesi accidentale, ma il numero ravvicinato di episodi riaccende l’attenzione su un fenomeno che sembrava sopito.

Dopo mesi di apparente tregua, la scia di veicoli incendiati è tornata a preoccupare cittadini e autorità. Le indagini puntano anche a chiarire i possibili moventi. Al momento, però, non risultano rivendicazioni né segnalazioni di minacce pregresse.