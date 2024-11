Antonio, Roberto e Serafina erano conosciuti nell’ambiente ecclesiale perché seguiti dai volontari e dalle suore della Caritas diocesana. Continuano le indagini sulle cause del rogo

Si terranno martedì 26 settembre, alle ore 18, i funerali delle tre vittime del drammatico rogo scoppiato in una palazzina del centro storico di Cosenza il 18 agosto scorso. Le esequie – riporta l’Agi - saranno celebrate, in cattedrale, dall'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè. Le tre vittime, Antonio, Roberto e Serafina, erano molto conosciute anche nell'ambiente ecclesiale perché seguiti dai volontari e dalle suore della Caritas diocesana. La procura di Cosenza sta indagando sulle cause del rogo.