I vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti in via Venezia, pieno centro del capoluogo di provincia, per un incendio divampato sul balcone di un appartamento posto al secondo piano di un palazzo. Il rogo ha interessato la caldaia e alcuni oggetti posti all'esterno.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all'abitazione. Momenti di panico tra gli abitanti ma non si segnalano danni a persone.