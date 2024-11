Il rogo si è verificato questa sera in via Conforti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Lievi danni, causati soprattutto dal fumo denso, si sono registrati alla facciata di un'abitazione

Un'auto con a bordo due persone, ha preso fuoco a Lamezia Terme, in via Conforti. La coppia all'interno della vettura, una Ford Focus, accortisi del fumo che fuoriusciva dal vano motore hanno dapprima accostato il veicolo per poi abbandonare lo stesso prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto, attorno alle 20.20, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Lievi danni all'esterno dell'abitazione posta in prossimità del rogo causati dal fumo denso e dalle alte temperature originatosi dalla combustione. Origine dell'incendio per cause accidentali. Non si registrano danni a persone.