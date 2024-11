Tragedia a Locri dove una anziana donna, C.C.A., classe 1937, è morta a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento, al quarto piano di un palazzo in pieno centro. L'anziana è rimasta intrappolata in casa mentre il fumo aveva invaso tutta la stanza danneggiando finestre e balconi. L’intero palazzo nel frattempo è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia di Stato. A dare l'allarme sono stati diversi condomini.

Al momento del rogo la signora in casa era sola. I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma hanno rinvenuto il corpo della donna già privo di vita. Al momento restano ignote le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. Sul posto a seguire l’evolversi della situazione anche il sindaco Giuseppe Fontana. Il magistrato di turno sta coordinando le indagini per accertare le cause dell'incendio.