Un importante incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi a Palizzi, nell'area grecanica reggina. Dopo le fiamme che ieri hanno spaventato - e non poco - i cittadini di Bagaladi, si ripete lo stesso copione.

Il fronte incendiario, secondo quanto appurato, sta interessando la località Gunì e si dirige verso nord ovest. La colonna di fumo, alta chilometri, è ben visibile da tutti i comuni limitrofi.

Sul posto i Vigili del Fuoco ed Azienda Calabria Verde, allertati dal Sindaco Umberto Felice Nocera, presente sul posto per verificare che il fuoco non mettesse in pericolo abitazioni e le aziende vitivinicole presenti in gran numero: proprio in quell'area, infatti, vi sono diversi vigneti che producono il noto Igt Palizzi. Da qualche minuto in corso anche l'intervento aereo.

Il sindaco, raggiunto telefonicamente, ha assicurato ai nostri microfoni che la situazione è momentaneamente sotto controllo ed ha ringraziato le forze dell'ordine e tutti gli operatori dei Vigili del Fuoco e di Azienda Calabria Verde per il tempestivo intervento che ha consentito, al momento, di circoscrivere le fiamme.