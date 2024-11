FOTO | Interessato dal rogo un magazzino adibito a deposito. Accertamenti in corso circa l'origine, al momento nessuna ipotesi viene esclusa

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle ore 5 per un incendio capannone in località Gaudimare nel comune di Paola.

Interessato dal rogo un magazzino, situato al primo piano della struttura di circa 2000 mq, adibito a deposito e attività commerciale cinese. Danni da annerimento da fumo al supermercato Conad situato al piano strada.

Attualmente si sta provvedendo a spegnere gli ultimi focolai e alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano feriti. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.