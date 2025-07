Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità

Sulla Statale 107 “Silana Crotonese” è chiuso il tratto in entrambe le direzioni al km 134,000, a Crotone a causa di un incendio a ridosso del tracciato stradale. Le deviazioni avvengono in loco. Disagi per gli automobilisti.

