Un incendio ha distrutto nelle prime ore della mattina uno stabilimento balneare, situato sul lungomare di Roccella Jonica. Il fatto è avvenuto intorno alle 5:00, e in poche ore le fiamme hanno avvolto la struttura.

Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Siderno per competenza e Monasterace per supporto. Nonostante il tempestivo intervento di dieci uomini e tre automezzi, la natura dei materiale ha permesso alle fiamme di propagarsi rapidamente e distruggere completamente lo stabilimento balneare. Ancora in corso le operazioni spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dalle fiamme. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Roccella Jonica.