Indagini sono in corso ad opera della polizia della Questura di Vibo Valentia per far luce sull’incendio di un’auto nel corso della notte a Vena di Ionadi. Poco prima delle ore 2.00, infatti, una Microcar è andata in fiamme. L’auto, intestata a A.F. – impiegata della segreteria della Prefettura di Vibo Valentia – era in uso al figlio minorenne. Sul posto (non lontano dalla Statale 18) per i rilievi, la quantificazione dei danni e l’avvio delle indagini si è portata una Volante della polizia. Nessuna pista al momento viene esclusa.